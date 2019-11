Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau

Im Tatzeitraum zwischen dem 08.11.2019 und 09.11.2019 wurde in der Flachslandstraße in 29614 Soltau in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zur Tatzeit waren die Bewohner noch im Urlaub. Die Einbrecher hebelten eine Kellertür auf, anschließend wurden sämtliche Räume und Schränke im Haus durchsucht.

Bad Fallingbostel

Verkehrsunfall mit 3 leicht Verletzten Am Freitag in den Nachmittagsstunden kam es auf der BAB 7 im Bereich Soltau, Fahrtrichtung Hannover, zu einem Verkehrsunfall, als der 71-jährige Fahrer eines Pkw Kia aus Wolfenbüttel vermutlich infolge Unachtsamkeit vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen geriet und dort mit dem Pkw VW eines 55-jährigen aus Bremervörde stammenden Fahrers zusammenstieß, welcher dadurch nach rechts von der Fahrbahn gegen die Schutzplanken gedrückt wurde. Danach kamen die erheblich beschädigten Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Stehen. Im Unfallgeschehen wurden im Kia zwei und im VW eine Mitfahrerin leicht verletzt, die durch Rettungswagen zur Behandlung in ein Klinikum verbracht werden mussten. Die Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen.

Rethem (Aller) Zu Beginn der dunklen Jahreszeit kontrolliert die Polizei wieder verstärkt die Beleuchtungseinrichtungen an Fahrzeugen. In diesem Zusammenhang fiel den Beamten am Samstagnachmittag ein Anhänger mit einem defekten Rücklicht auf. Der PKW mit Anhänger befuhr die Bundesstraße 209 Richtung Walsrode. Im Rahmen einer Kontrolle im Bereich der Rethemer-Fähre stellten die Beamten dann fest, dass die Hauptuntersuchung des Anhängers schon 11 Monate überfällig war. Noch schlimmer wurde es, als die Beamten den PKW überprüften. Für das Kraftfahrzeug bestand kein Pflichtversicherungsschutz mehr. Der 43-jährigen Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt polizeilich untersagt. Da sie auch Halterin des Autos ist, wird nun ein Strafverfahren gegen sie geführt.

Walsrode Am späten Samstagnachmittag eskalierte die Situation zwischen einem 12-jährigen und seiner Mutter derart, dass die Frau die Polizei per Notruf um Hilfe bat. Als die Beamten eintrafen hatte sich die Situation bereits beruhigt. Hintergrund der Streitigkeiten war wohl ein Handyverbot und die Pflicht des Jungen sein Zimmer aufzuräumen. Der emotional auffällige Jugendliche hatte unterdessen sein Zimmer in Ordnung gebracht, was durch die Polizei amtlich festgestellt werden konnte. Auf Grund der vorangegangenen psychischen Auffälligkeit ihres Sohnes bestand die Mutter auf die Hinzuziehung des Jugendamts. Des Bereitschaftsdienstes des beim Landkreis angesiedelten Jugendamts erschien wenig später vor Ort und konnte die Situation zunächst klären. Die Familie wird nun durch das Jungendamt weiter betreut.

Walsrode In der Nacht zum Sonntag fiel eine Gruppe feierwütiger, holländischer Militärangehöriger negativ auf. Die Gruppe hatte das Studio 78 in Walsrode besucht und dort wohl mehr Alkohol konsumiert, als zum Feiern nötig. Zunächst musste die Personengruppe unfreiwillig die Disco verlassen. Im Rahmen einer anschließenden Taxifahrt wurde durch einen Holländer das Taxi alkoholbedingt verschmutzt und die Polizei kam hinzu, weil der Fahrgast erst nicht für die Reinigung aufkommen wollte. Ein anderer Holländer wollte später wieder in die Disco. Auf Grund seiner Alkoholisierung und seines Verhaltens ließen ihn die Türsteher nicht ein. Die Person randalierte dann vor der Disco. Die gerufene Polizei erteilte einen Platzverweis. Da er diesem nicht nachkam, wurde er kurzzeitig im Zentralgewahrsam der Polizei in Soltau untergebracht. Kein gelungener Abend.

