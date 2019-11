Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Einbruch: Pferdezubehör entwendet; Borstel: Feuer gelegt; Schneverdingen: Unfall: In Kurve überholt - Gegenverkehr gefährdet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.11.2019 Nr. 1

05.11 / Einbruch: Pferdezubehör entwendet

Bispingen: In der Nacht zu Dienstag gelangten Einbrecher in einen Markt an der Bahnhofstraße in Bispingen und entwendeten umfangreiches Zubehör für Pferde. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

05.11 / Feuer gelegt

Borstel: Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr legten unbekannte Täter an der Straße Borstel in der Kuhle an einer Scheune und einem Pkw Feuer. Der an einem Scheunentor noch im Anfangsstadium befindliche Brand konnte vom Entdecker mit Regenwasser gelöscht werden. Ein in etwa 300 Meter Entfernung brennender Pkw wurde von den Flammen gänzlich zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand. In beiden Fällen kamen Menschen nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.600 Euro geschätzt. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Taten bitte an die Polizei in Soltau unter 05191/93800.

05.11 / Unfall: In Kurve überholt - Gegenverkehr gefährdet

Schneverdingen: Eine 56jährige Autofahrerin überholte am Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr auf der Landstraße zwischen Schneverdingen und Heber in einer Kurve einen Lkw und musste frühzeitig wieder einscheren, da Gegenverkehr herrschte. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem Pkw und dem Lkw. Um einen Unfall zu vermeiden wich der entgegenkommende Pkw-Fahrer nach rechts in den Grünstreifen aus. Anschließend gelang es ihm, sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken. Die Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

