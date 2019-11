Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Fulde: Schuppen ausgeräumt; Rethem: Erde von Spargelfeld gestohlen; Schneverdingen: Pedelec aus Carport entwendet; Schneverdingen: In Gaststätte eingedrungen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.11.2019 Nr. 1

04.11 / Schuppen ausgeräumt

Fulde: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in einen Schuppen in Fulde ein und entwendeten sämtliches Werkzeug im Wert von rund 2.750 Euro.

28.10 / Erde von Spargelfeld gestohlen

Rethem: Am Montag, 28.10.2019, zwischen 07.00 und 16.00 Uhr entwendeten Unbekannte von Feldern hinter dem ehemaligen Toschi-Gelände wiederholt etwa einen Kubikmeter Spargelerde. Der Schaden wird auf rund 75 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter 05165/588 in Verbindung zu setzen.

03.11 / Pedelec aus Carport entwendet

Schneverdingen: Aus einem Carport an der Bruchstraße entwendeten Unbekannte am Sonntag, zwischen 20.00 und 22.00 Uhr ein schwarzes Herren-Mountainbike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid One. Das etwa 2.300 Euro teure Pedelec war mit einem Schloss gesichert.

04.11 / In Gaststätte eingedrungen

Schneverdingen: In der Nacht zu Montag drangen Einbrecher in eine Gaststätte in Schneverdingen, Am Bahndamm ein und versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Es blieb beim Versuch - der Automat hielt stand. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

04.11 / Pkw landet im Flussbett

Rethem: Auf der L 157, zwischen Rethem und Frankenfeld kam es am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Unfallbeteiligten. Die Schwarmstedterin kam mit ihrem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, prallte gegen ein Brückengeländer, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem trockenen Flussbett. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 5.000 Euro, der Gesamtschaden auf 8.200 Euro geschätzt.

04.11 / Unfall: Jugendlicher verletzt - Autofahrer flüchtet

Bomlitz: Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer erfasste am Montagnachmittag, kurz nach 16.00 Uhr einen jugendlichen Fahrradfahrer und flüchtete. Der 15jährige Bomlitzer befuhr mit seinem Mountainbike den linken Gehweg der Horststraße in Richtung Eichenkamp, als ein Pkw aus einer Ausfahrt kam und den Jungen erfasste. Dieser stürzte und verletze sich dabei an Fuß, Handgelenk und Kopf. Der Pkw-Fahrer setze seine Fahrt in Richtung "Dow" und Benefeld fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er nutze einen dunkelblauen VW, älteres Modell, eventuell Golf oder Polo. Das Opfer beschrieb den Fahrer wie folgt: männlich, eher korpulent, zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte eine Glatze, an den Seiten vielleicht wenige Haare und trug möglicherweise eine Brille. Der Unfallverursacher und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bomlitz unter 05161/47545 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell