POL-HK: Walsrode: "Räderwerk" überprüft Diskothek

Walsrode: Das Projekt "Räderwerk" überprüfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ab 22.00 Uhr unangekündigt eine Diskothek an der Werner-von-Braun-Straße in Walsrode. Polizeibeamte des Heidekreises und der Bereitschaftspolizei sicherten im Rahmen der Amtshilfe dabei das Vorgehen der Vertreter von Finanzbehörden, Stadt und Landkreis. Diese stellten beispielsweise Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest. Die Auswertung dauert an. In Anschluss an die Kontrolle führten die Einsatzkräfte mobile und stationäre Kontrollen im Stadtgebiet durch. Verstöße in den Bereichen Fahren ohne Führerschein, Fahren unter Alkoholeinfluss, aber auch gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden festgestellt. Die Kontrollen dauerten bis 05.00 Uhr an.

"Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ganzheitlich eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner wollen diesem Phänomen offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegentreten.

