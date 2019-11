Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Zeugen gesucht: Parkplatzunfall; Schneverdingen: Polizei sucht Jungen mit Fahrrad nach Verkehrsunfall; Soltau: Verkehrsunfall: Geschädigter gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.11.2019

01.11 / Zeugen gesucht: Parkplatzunfall

Schneverdingen: Am Freitagmorgen, zwischen 09.40 und 09.50 Uhr ist es auf dem rückwärtigen Parkplatz an der Verdener Straße 11-13 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Verursacher wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beschädigt wurde ein dort für zehn Minuten abgestellter Pkw Mitsubishi Pinin, an dem die Polizei an der hinteren linken Fahrzeugecke blauen Farbabrieb sicherte. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 zu melden.

01.11 / Polizei sucht Jungen mit Fahrrad nach Verkehrsunfall

Schneverdingen: Die Polizei sucht einen Jungen, der am vergangenen Freitag, gegen 14.15 Uhr sein Mountainbike über die Marktstraße schob, ohne auf den Verkehr zu achten und dadurch einen Verkehrsunfall verursachte. Der Unbekannte hatte in Höhe des Edeka-Markts zwischen zwei geparkten Pkw die Straße gequert und war für einen Schneverdingen in seinem Auto erst spät erkennbar. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Pkw-Fahrer nach links aus und prallte dabei im Einmündungsbereich Am Brink gegen ein Verkehrszeichen. Der Junge verharrte kurz, setzte aber dann seine Fahrt fort. Er ist etwa zwölf bis 14 Jahre alt, war dunkel gekleidet und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/986850.

24.10 / Verkehrsunfall: Geschädigter gesucht

Soltau: Die Polizei Soltau sucht den Geschädigten zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 24.10.2019, gegen 06.45 Uhr auf der Walsroder Straße in Höhe der Nummer 48 ereignet hat. Ein Zeuge beobachte, wie ein dunkler Pkw beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines anderen Fahrzeugs beschädigte. Der Geschädigte konnte bis zum heutigen Tage nicht ermittelt werden. Er, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 05191/93800 zu melden.

