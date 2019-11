Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen, Verkehrsunfall

PI Heidekreis (ots)

Schneverdingen

Am 09.11.2019 gegen 13:00 Uhr kommt es in Schneverdingen, Ortsteil Zahrensen zu einem Unfall. Eine 19-jährige Fahrerin befährt den Gustav-Bosselmann-Ring in Richtung L 170 (Rotenburger Straße). An der dortigen Kreuzung übersieht die Fahrzeugführerin einen von links, aus Richtung Lünzen, kommenden Audi (Fahrzeugführerin, 69 Jahre) und es kommt zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Audi kommt dabei nach links von der Fahrbahn ab, fährt in einen Graben und kollidiert mit einem Verteilerkasten von Kabel Deutschland. Beide Fahrzeugführerinnen werden dabei verletzt und kommen ins Krankenhaus. Am Audi entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell