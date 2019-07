Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl an Traktoren

Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt (Nachtrag zur Pressemeldung vom 16. Juli 2019, 13.08 Uhr)

Kleve-Rindern (ots)

Das Lohnunternehmen setzt eine Belohnung in Höhe von 2.000 (Zweitausend) Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung der Täter führen. Zwei Täter hatten am Sonntag zwischen 2.00 und 4.00 Uhr an der Keekener Straße fest eingebaute Displays mit GPS-Sendern und Steuerungsanlagen an mehreren Traktoren entwendet.

Ursprüngliche Pressemeldung siehe hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4324602

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell