Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Auto zerkratzt, Betrunkene Frau verletzt Polizist, Streitigkeiten in Asylwohnheim u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ruhrstraße einen geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am VW wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Beim Wenden Unfall verursacht

Beim Wenden übersah eine 61-jährige Skoda-Fahrerin am Samstag, gegen 10 Uhr in der Kleinheppacher Straße den Citroen eines 80 Jahre alten Mannes und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 14:30 Uhr wurde in der Straße Zehnmorgen ein geparkter Ford Fiesta durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise auf den Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151 950422.

Winnenden: Unfallflucht I

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag, 10:15 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkdeck in der Kanalstraße geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am VW beträgt rund 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht II

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Ludwigstraße einen geparkten Seat Leon und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Leon, der zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 8 Uhr an genannter Örtlichkeit geparkt war, beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden.

Winnenden: Unfallflucht III

Am Samstag meldete ein Passant dem Polizeirevier Winnenden, dass die Straßenlaterne an der Einmündung Forststraße / Schiefersee durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Anhand der Schäden ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacher um einen Lkw oder einen Omnibus handeln dürfte. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Winnenden: Unfallflucht IV

Rund 500 Euro Sachschaden hinterließ ein bisher unbekannter Autofahrer am Samstagabend an einem in der Forststraße geparkten Ford Edge. Der Ford war zwischen 18:20 Uhr und 18:40 Uhr in der Forststraße abgestellt, als der Unfallverursacher, vermutlich beim Rangieren, den Schaden verursachte. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden.

Leutenbach: Unfall im Tunnel

Eine 20 Jahre alte Peugeot-Fahrerin prallte am Sonntagnachmittag, gegen 15:45 Uhr gleich mehrere Male gegen die linke Tunnelwand des Leutenbachtunnels. Die junge Frau zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Tunnel musste bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs zeitweise komplett gesperrt werden.

Urbach: Auto zerkratzt

Zwischen 10 Uhr und 15:15 Uhr wurde am Samstag in der Schießgasse ein geparkter Daimler zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den bisher unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Betrunkene Frau verletzt Polizist

Gegen 1:30 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Nacht zum Sonntag in den Jungholzweg gerufen, da es in einem Wohnhaus zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann kam. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die 33 Jahre alte Frau mehrfach auf den Mann einschlug und ihn hierbei leicht verletzte. Da die Frau nicht zu beruhigen war, wurde sie von den Beamten in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte sich die Frau erheblich und verletzte letztlich einen der eingesetzten Beamten mit einem Tritt gegen den Kopf. Weiterhin beleidigte sie sämtliche Polizisten mehrfach mit Worten aus der Gossensprache und drohte den Polizisten mit dem Tod. Die Frau, die mit über einem Promille deutlich alkoholisiert war, musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer eines Mini die Verkehrsinsel in der Wilhelm-Pfitzer-Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Murrhardt: 34-Jähriger im Ausnahmezustand

Ein 34-jähriger Mann wählte am Sonntagnachmittag mehrfach den Notruf und beleidigte die Beamten. Anschließend ging er zu einer Tankstelle und bedrohte und beleidigte dort eine Angestellte. Die alarmierte Polizei musste den Mann in Gewahrsam nehmen, nachdem er absolut nicht zu beruhigen war. In seinem psychischen Ausnahmezustand beleidigte er fortwährend die Beamten. Ob der Mann einer Fachklinik zugeführt werden muss, soll am Montag nochmals geprüft werden. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung wurde eingeleitet.

Backnang: Betrunkener leistete Widerstand

Ein weiterer Mann musste am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr in den Polizeigewahrsam. Die Polizei wurde darüber informiert, dass ein betrunkener Mann ein Tankstellengelände in der Donaustraße nicht mehr verlässt und dort eine Frau bedrängt. Trotz mehrfacher Aufforderung der Polizei das Gelände zu verlassen, verweilte der betrunkene Mann beharrlich auf dem Gelände. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Fixierung des Betrunkenen, der sich gegen die Maßnahme wehrte, wurde ein Beamter leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Weissach im Tal: Streitigkeiten auf Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt Unterweissach kam es am Samstagabend gegen 19 Uhr zu Streitigkeiten unter Jugendlichen. Ein 15-Jähriger zog dabei ein Klappmesser aus seiner Tasche. Von der Gruppierung und weiteren Passanten konnte dem jungen Mann die Waffe abgenommen werden. Er wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Ein 44-Jähriger wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Autofahrer einen in der Schafstraße stehenden Pkw Audi A3 und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Bei dem Unfall, der sich zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag ereignete, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Rudersberg: Streitigkeiten in Asylwohnheim

Zwei Bewohner eines Wohnheims in der Brühlstraße gerieten am Sonntagabend gegen 21 Uhr aneinander. Weil das genaue Ausmaß zunächst auch unklar war, begaben sich vier Streifenfahrzeuge in den Einsatz. Die Hintergründe des Streits waren wohl nicht beglichene Schulden. Ein 24-Jähriger schlug deshalb seinen 21-jährigen Kontrahenten mit einem Teller, der sich dabei Schnittverletzungen zuzog und letztlich ins Krankenhaus verbracht werden musste. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell