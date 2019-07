Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw - Vollgetankt und weggefahren - Zeugenaufruf

Calw (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 07.50 Uhr, tankte der Fahrer eines Range Rover an der Agip Tankstelle in der Stuttgarter Straße und fuhr ohne zu bezahlen davon.

Der bislang unbekannte männliche Fahrer des schwarzen Range Rover fuhr an die Zapfsäule und tankte mehrere Liter Diesel. Das Fahrzeug war mit ausländischen Kennzeichen ausgestattet. Während die Tankstellenangestellte offenbar das Lager aufsuchte, fuhr der Unbekannte ohne die Rechnung zu begleichen davon.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 50 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

