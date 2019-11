Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Alleinunfall schwer verletzt

Übach-Palenberg (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Übach-Palenberg wurde am Donnerstag (14. November), gegen 21.05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er fuhr mit seinem Pkw BMW auf der Straße Stegh aus Richtung der Straße Am Steinberg kommend in Richtung Gürzelweg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 31-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum im Grünstreifen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Übach-Palenberger ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

