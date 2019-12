Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Haftbefehl, Wohnungseinbruch, Sachbeschädigung, Unfälle

Aalen (ots)

"Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Ellwangen: 61-Jähriger schlägt Ex-Partnerin - Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Ein 61 Jahre alter Mann lauerte am Samstagvormittag in der Dresdener Straße seiner Ex-Partnerin auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen griff der Beschuldigte die 54-Jährige gegen 8.30 Uhr unvermittelt an und versetzte ihr eine Vielzahl von Schlägen und Tritten. Die Geschädigte zog sich hierdurch schwere Kopfverletzungen zu. Sie konnte dennoch zu Anwohnern flüchten und wurde später stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Der Beschuldigte, welcher alkoholisiert war, wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ den von der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragten Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde nach Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an."

Abtsgmünd: Wohnungseinbruch

Durch Aufhebeln eines Kellerfensters drang am Freitag, den 13.12.2019 zwischen 11 Uhr und 20 Uhr, ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Wohngebäude in der Zeppelinstraße ein. In der Wohnung durchwühlte der Einbrecher das Erdgeschoss sowie das Obergeschoss. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Einbrecher oder verdächtiger Wahrnehmungen erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240.

Oberkochen: Wildunfall

Auf der Heidestraße in Fahrtrichtung Heide wurde am Montagvormittag gegen 9.20 Uhr ein Reh von einem 42-jährigen Audi-Lenker erfasst und getötet. An seinem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 2500 Euro.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag wurde von einem unbekannten Fahrzeuglenker ein geparkter Audi beschädigt, der am Fahrbahnrand der Stettiner Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd-Pommertsweiler: Sachbeschädigung an Bücherregal

Am Freitag wurde zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr erneut das öffentliche Bücherregal aus der Verankerung gerissen, welches im Bereich Poststraße/Ecke Lutstruter Straße beim ehemaligen Feuerwehrhaus aufgestellt ist. Das Bücherregal war am 16.11.2019 schon einmal beschädigt worden. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstagvormittag und Sonntagvormittag beim Vorbeifahren einen geparkten Skoda, der am rechten Fahrbahnrand des Irenenwegs abgestellt war. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

Heubach: Pkw-Lenker beschädigt mobile Toilette

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Sonntag rückwärts gegen eine mobile Toilette, die in der Schloßstraße aufgestellt war und beschädigte dabei drei Plastikelemente. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen älteren Opel Astra gehandelt haben. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizei Heubach, Tel. 07173/8776.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell