Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit Luftpistole auf Wagen geschossen

Vreden (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro haben Unbekannte am Sonntag in Vreden an einem Auto angerichtet. Zeugen hatten beobachtet, wie zwei junge Männer gegen 16.00 Uhr auf dem Domhof mit einer Luftpistole hantierten. Einer der beiden schoss auf einen dort abgestellten Wagen; danach flüchteten die Unbekannten. Die beiden gaben sich den Zeugen gegenüber im Gespräch als 18 und 19 Jahre alt aus. Sie hatten jedoch einen etwas älteren Eindruck gemacht. Der Schütze trug eine Wintermütze, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Pullover sowie eine Brille; er hatte kurze dunkle Haare und einen schwarzen Rucksack bei sich. Sein Begleiter hatte grün-rot gefärbte Haare, die er zu einem Zopf gebunden hatte. Er trug ebenfalls eine Brille. Bekleidet war der Mann mit einer Camouflage-Weste und einer blauen Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

