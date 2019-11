Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub einer Umhängetasche in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2019 gegen 23:20 Uhr befand sich ein 17jähriger Jugendlicher aus Marl auf der Goldbergstraße in Höhe des dortigen Berufskolleg, als er durch eine aus drei Männern bestehende Personengruppe angegriffen, durch mindestens eine Person mit einem Schlagstock geschlagen und am Boden liegend seiner schwarz-weißen Umhängetasche beraubt wurde. Der 17jährige erlitt hierbei Verletzungen, die notwendig machten, dass er vor Ort durch eine RTW-Besatzung medizinisch erstversorgt wurde, bevor er zur Weiterbehandlung in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden musste.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: 190 cm groß, blond, kurze Haare, grauer Pulli, schwarze Jogginghose 2.Täter: 170 cm groß, schwarze Kappe, Bart, dunkle Jacke, schwarze Jogginghose 3. Täter: 170 cm groß, blauer Pulli dunkle Jogginghose

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu der Tätergruppe machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209-365-8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

