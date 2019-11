Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub und Körperverletzung in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2019 gegen 21:30 Uhr befanden sich vier männliche Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in der Unterführung zwischen dem St.-Urbanus-Kirchplatz und der Marienstraße. Hier trat eine andere, aus sechs bis sieben ebenfalls männlichen Jugendlichen gleichen Alters bestehende Gruppe auf die Jungen zu und begann unvermittelt auf die Geschädigten einzuschlagen. Einer der angegriffenen Jugendlichen händigte auf Aufforderung eines Täters noch einige Münzen Bargeld aus, bevor er gemeinsam mit seinen drei Freunden in Richtung St.-Urbanuskirche flüchten konnte. Ein 15jähriger Geschädigter wurde durch die Täter so verletzt, dass er noch vor Ort durch eine RTW-Besatzung medizinisch versorgt werden musste.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu der Tätergruppe machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209-365-8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

