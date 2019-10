Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 90-Jährige Opfer von Trickdiebinnen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 29. Oktober, gelang es zwei Trickdiebinnen, einer 90-Jährigen Schmuck zu stehlen. Gegen 14 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Gelsenkirchenerin in Bulmke-Hüllen. Vor der Tür stand eine Unbekannte, die vorgab, Kleidung für eine Nachbarin abgeben zu wollen. Sie bat die Seniorin um Einlass, damit sie eine Notiz für die nicht anwendende Empfängerin der Lieferung schreiben kann. Die 90-Jährige begab sich mit der Frau ins Wohnzimmer. Zwischenzeitlich betrat eine zweite Unbekannte durch die offenstehende Tür die Wohnung. Kurze Zeit später verließen die osteuropäisch aussehenden Frauen das Haus wieder. Am gestrigen Mittwoch, 30. Oktober, stellte die Seniorin fest, dass ihr mehrere Schmuckstücke fehlten. Die Polizei sucht jetzt die beiden Unbekannten. Eine Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt, zirka 1,64 Meter groß und hat eine stabile Statur sowie dunkle Haare. Sie trug eine schwarze Webpelzjacke. Die andere Gesuchte ist etwa 70 Jahre alt, klein, korpulent und hat auffällig dicke Beine. Hinweise nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. Die Polizei rät, keine Unbekannten ins Haus oder in die Wohnung zu lassen. Fremde sollte man draußen warten lassen und telefonisch nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. Im Notfall und wenn man glaubt, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, sollte man die Polizei über 110 anrufen.

