Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer nach Unfall in Erle leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 29. Oktober 2019, gegen 16.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad auf der Middelicher Straße, Ecke Heinrichstraße, bei dem der Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen war auf der Middelicher Straße unterwegs, um in Höhe der Heinrichstraße nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Middelicher Straße in Richtung Cranger Straße. In Höhe der Heinrichstraße kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Zweirad. Der 68-jährige Gelsenkirchener stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 68-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besitzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

