Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeuge meldet brennendes Auto

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Einem Zeugen ist am frühen Dienstagmorgen, 29. Oktober 2019, zufällig ein brennendes Auto an der Konradstraße in Bulmke-Hüllen aufgefallen. Daraufhin alarmierte er kurz nach Mitternacht die Einsatzkräfte, sodass die Feuerwehr den brennenden Wagen löschen konnte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter 0209/365-7112 oder unter -8240 an die Kriminalwache.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell