Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte bei Verkehrsunfällen

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Marienfriedstraße in Horst ist gestern, 28. Oktober, eine 23 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Gelsenkirchen leicht verletzt worden. Die Frau kollidierte um 13.50 Uhr auf Höhe der Einmündung zum Drosteweg mit dem Auto einer 34 Jahre alten Recklinghäuserin, die nach eigenen Angaben nach links abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde die Radfahrerin leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf und leiteten weitere Ermittlungen ein. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Flora- und Overwegstraße in der Altstadt ist gestern Abend, 28. Oktober, ein 28-jähriger Mann aus Herne schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Beamten wollte ein 22 Jahre alter Gelsenkirchener um 19.10 Uhr mit seinem Opel Corsa von der Florastraße in Fahrtrichtung Heßler nach links in die Florastraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit den beiden Autos eines 32 Jahre alten Mannes aus Sundern und eines 56 Jahre alten Gelsenkircheners. Durch den Aufprall entstand an allen Fahrzeugen erheblicher Sachschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Der Verletzte saß als Mitfahrer in dem Corsa und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei sperrte während der Unfallaufnahme Teile der Kreuzung und sicherte Spuren. Auch der örtliche Nahverkehr war von dieser Sperrung betroffen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 36520-13

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell