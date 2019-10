Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit um Parkplatz - Strafanzeigen nach Beleidigungen

Gelsenkirchen (ots)

Autofahrer sind im dichten Stadtverkehr schnell gestresst und so ist am Montagnachmittag, 28. Oktober 2019, eine Parkplatzsuche zwischen mehreren Personen eskaliert. Dabei sahen eine 39-jährige Autofahrerin sowie ein 27-jähriger Autofahrer jeweils für sich selbst das Vorrecht auf eine freie Parkbox an der Lohfeldstraße in der Altstadt. In der Folge kam es zu verbalen Streitigkeiten, in die sich noch die 64 Jahre alte Mutter der Autofahrerin sowie die 39 Jahre alte Ehefrau des 27-Jährigen einmischten. Letztlich musste die Polizei gegen 17 Uhr ausrücken, um die Situation zu beruhigen. Beide Streitparteien erstatteten Anzeige wegen Beleidigung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell