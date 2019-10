Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Kindertagesstätte - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 28. Oktober, 16.30 Uhr, bis heute Morgen, 29. Oktober, 7.10 Uhr, eine Geldkassette aus einer Kindertagesstätte an der Ottilienstraße in der Neustadt entwendet. Dazu stiegen der oder die Täter durch ein Fenster in das Gebäude ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/ 365 -8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 36520-13

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell