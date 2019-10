Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer

Gelsenkirchen (ots)

Und wieder hat die Polizei Gelsenkirchen zwei Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saßen. Den ersten hielten die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestern Abend um 23.55 Uhr auf der Bismarckstraße im Ortsteil Bismarck an. Bei der Überprüfung des 47 Jahre alten Gelsenkircheners nahmen die Beamten einen starken Alkoholgeruch war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Die Beamten brachten den Mann zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte schon länger keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, weil er schon vorher alkoholisiert unterwegs war. Das Auto, in dem der Mann unterwegs war, hatte zudem keinen Versicherungsschutz und war somit nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Die Beamten untersagten dem Mann das Führen von Kraftfahrzeugen aller Art und fertigten entsprechende Anzeigen. Schon um 15.30 Uhr waren die Beamten gestern vom Mitarbeiter einer Firma an der Emscherstraße in Erle alarmiert worden, weil der den Verdacht hatte, ein niederländischer LKW-Fahrer würde unter dem Einfluss von Alkohol seinen Sattelzug fahren. Vor Ort nahmen die Beamten auch bei ihm einen starken Alkoholgeruch wahr. Ein von dem 55-Jährigen freiwillig durchgeführter Alkoholvortest war ebenfalls positiv. Auch er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrerlaubnis des Mannes und untersagten ihm bis auf Weiteres die Weiterfahrt. Zudem musste er eine hohe dreistellige Sicherheitsleistung vor Ort hinterlegen. Auch gegen diesen Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

