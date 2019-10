Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 50-jähriger Gelsenkirchener schlägt Räuber in die Flucht

Gelsenkirchen (ots)

Gegen zwei unbekannte Räuber hat sich ein 50-Jähriger in der Nacht zum Montag, 28. Oktober 2019, in Horst erfolgreich gewehrt. Die beiden Täter sprachen den Gelsenkirchener gegen 1.15 Uhr an der Buerer Straße an und forderten von ihm Zigaretten und Bargeld. Als einer der Männer auf den 50-Jährigen zutrat, hielt der Gelsenkirchener ihn auf Abstand. Die beiden Täter zogen sich daraufhin zurück und flüchteten zu Fuß in Richtung Westen über die Buerer Straße.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Die Gesuchten sind etwa 20 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Sie haben kurze, schwarze Haare und sprachen akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können, werden gebeten sich unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.

