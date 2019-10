Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht im Paradieser Weg

Soest (ots)

2.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei gestern nach einer Verkehrsunfallflucht am Paradieser Weg. Die Geschädigte gab an, dass sie ihren blauen Ford Focus zwischen 11.30 Uhr und 15.20 Uhr auf einer Parkfläche des dortigen Gymnasiums abgestellt hatte. Nach ihrer Rückkehr fuhr sie nachhause und stellte dort an der linken Fahrzeugseite den Unfallschaden fest. Der Verursacher hatte sich offensichtlich zuvor vom Unfallort zuvor entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

