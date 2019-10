Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Klosterstraße

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Montag- und Dienstagnachmittag parkte eine Lippstädterin ihren schwarzen Renault Kangoo in der Klosterstraße in Höhe eines Schotterparkplatzes. Bei ihrer Rückkehr stellte sie am linken Heck des Autos frische Unfallspuren fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei bilanzierte den entstanden Sachschaden am Auto der Frau auf zirka 2.000 Euro. Zeugen haben die Möglichkeit sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

