Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Schwerverletzter ins Krankenhaus geflogen

Erwitte (ots)

Gestern, gegen 18.40 Uhr, war ein 68-jähriger Mann aus Anröchte in seiner privaten Werkstatt / Lagerhalle vermutlich mit Ladearbeiten beschäftigt. Beim Umsetzen einer Bandsäge mittels Gabelstapler kam sie nach ersten Erkenntnissen ins Rutschen und fiel auf den Anröchter. Der 68-Jährige konnte noch mit dem Handy seine Frau verständigen, die unverzüglich die Rettungskräfte informierte. Der Mann wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er aufgrund einer möglichen, bestehender Lebensgefahr, mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. (reh)

