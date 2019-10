Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Geldinstitut

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 2.20 Uhr, wurde der Alarm in einem Geldinstitut in der Kahlenstraße in Lippstadt ausgelöst. Die Polizei konnte vor Ort eine aufgehebelte Glasschiebetür vom Vorraum der Bank zum Schalterraum auffinden. In den Räumlichkeiten der Bank befanden sich an zwei Schränken Hebelspuren. Über mögliches Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei bitte Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

