Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Uneinsichtiger Ladendieb festgenommen

Werl (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Kundin eines Verbrauchermarktes in der Soester Straße einen 22-Jährigen, der sich Zigarettenschachteln in seine Taschen steckte. Der benachrichtigte Ladendetektiv sprach den Mann an, worauf dieser sich aggressiv zur Wehr setzte und den 55-jährigen Dinslakener leicht verletzte. Auch gegenüber der alarmierten Polizei zeigte sich der in Werl wohnende 22-Jährige uneinsichtig und leistete massiven Widerstand bei seiner Festnahme. Es wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahls erstattet. (wo)

