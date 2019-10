Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autoscheibe eingeschlagen

Lippstadt (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 20.15 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines VW Up, den seine Besitzerin zuvor in der Bahnhofstraße geparkt hatte, ein. Aus dem Wagen wurde die Handtasche entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell