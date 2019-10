Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gartenhaus brannte

Lippstadt (ots)

Ein Anwohner bemerkte am Montagabend, gegen 21.15 Uhr, in seinem Garten in Lipperode in der Straße Am Birkenbruch, den Brand eines Holzspielhauses für Kinder. Der Brand konnte durch Anwohner unverzüglich gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

