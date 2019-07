Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kindergarten aufgebrochen

Erkelenz- Immerath (ots)

An der Jackerather Straße drangen Einbrecher zwischen dem 12. Juli (Freitag) und dem 21. Juli (Sonntag) gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude eines Kindergartens ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und das Inventar. Was sie stahlen, wird derzeit ermittelt.

