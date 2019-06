Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Ehemalige Freundin wurde vom EX in Gaststätte angegriffen

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren eine 42-Jährige und ihr ehemaliger 57-jähriger Lebenspartner in derselben Kneipe in der Clichystraße. In der Kneipe entwickelte sich ein Streitgespräch, das in eine körperliche Auseinandersetzung ausuferte. Dabei wurde die Frau zu Boden gestoßen und mit Tritten gegen den Kopf und Oberkörper traktiert. Der Streit wurde dann auf die Straße vor der Kneipe verlegt, wo die Geschädigte nochmals am Boden liegend getreten wurde. Die Frau musste durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in die Klinik gefahren werden. Gegen den 57-Jährigen wird wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

