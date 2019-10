Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Allagen - Autofahrer gesucht

Warstein (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Seat mit SO-Kennzeichen. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall am Sonntagmittag, gegen 12.50 Uhr, in Warstein-Allagen. Ein 15-jähriger Erwitter befuhr zuvor mit seinem Kraftfahrzeugroller die Haarhöfe in Richtung Möhnesee, als er einige Meter vor dem Einmündungsbereich Echelnpötener Weg, von dem weißen Seat überholt wird. Hierbei hat das Auto einen Seitenabstand zum Zweirad des Erwitters von zirka 30 cm. Der Kradfahrer versucht schlagartig den Seitenabstand zum Auto durch eine rechtsseitige Lenkbewegung zu vergrößern, verliert hierbei die Kontrolle über sein Zweirad und kommt im angrenzenden Graben zu Fall. Hierdurch wird er leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. (reh)

