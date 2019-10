Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Neuengeseke - Grabsteine entwendet

Bad Sassendorf (ots)

Vermutlich, in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag, entwendeten unbekannte Täter mindestens drei Grabplatten und Grablaternen von dem Friedhof am Arensweg in Neuengeseke. Weiterhin wurden mehrere Grabplatten beschädigt. Weitere Geschädigte werden gebeten bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

