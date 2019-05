Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Verkehrsunfallflucht

Mainz (ots)

In der Nacht von 30.04.2019 auf 01.05.2019, gegen 02:20 Uhr, beschädigt der Fahrer eines blauen PKWs in der Martin-Luther-Straße laut Zeugenaussagen ein Verkehrsschild sowie einen Briefeinwurfkasten. Der Täter flüchtet mit dem PKW unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Der blaue PKW kann in der Nähe der Tatörtlichkeit geparkt aufgefunden werden. Der 35-Jährige Halter des PKW, der erst am 01.05.2019, gegen 10:00 Uhr, angetroffen werden kann, weist einen Atemalkoholwert von 0,35 Promille auf. Er gibt an, dass der Wagen womöglich von einem Freund gefahren worden sei.

Dem 35-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun einer Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr stellen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

