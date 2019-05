Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Ebersheim (ots)

Dienstag, 30.04.2019, 14:31 Uhr

Am Dienstagmittag befährt ein 36-Jähriger mit seinem Pkw die Senefelder Straße in Mainz-Ebersheim in Fahrtrichtung Töngesstraße. Währenddessen befährt ein 53-jähriger Lkw-Fahrer die Töngesstraße aus Richtung Dresdener Straße kommend in Richtung Effenspitze. An der Einmündung zur Töngesstraße biegt der 36-Jährige nach rechts in selbige ab. Da der 36-Jährige bei dem Abbiegevorgang nicht weit genug rechts fährt, kollidiert er mit dem Lkw des 53-Jährigen. Durch die Kollision entsteht an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Personenschaden entsteht hingegen nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme werden bei dem 36-Jährigen Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von rund 2,8 Promille. Dem 36-Jährigen wird daraufhin eine Blutprobe entnommen.

