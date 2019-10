Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bad Waldliesborn - In Schwimmbad eingebrochen

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Schwimmbad in der Quellenstraße in Bad Waldliesborn ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie ein Außenfenster auf. Im Inneren wurde eine weitere Tür aufgehebelt, eine Leichtbauwand beschädigt und versucht einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die unbekannten Täter den Tatort ohne Beute. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

