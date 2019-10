Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Hirschberg - Schwerverletzte nach Autounfall

Warstein (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, befuhr eine 59-jährige Soesterin mit ihrem Wagen die L856 von Meschede aus kommend in Richtung Hirschberg. Aufgrund der Spurenlagen kann vermutet werden, dass sie bei schlechten Witterungsverhältnissen nach links von der Fahrbahn abkam und durch einen Graben fuhr, bevor sich der Wagen an einem querenden Weg überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Die Soesterin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die L856 wurde für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei bitte mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell