PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Kriminalpolizei Bad Homburg vom 16.08.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Vermisste 50-jährige zurück, Friedrichsdorf / Hofheim am Taunus 16.08.2019

(pa)Die heute Morgen veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 50-Jährigen aus Friedrichsdorf wird zurückgenommen. Die Frau wurde an frühen Nachmittag wohlbehalten in Hofheim am Taunus angetroffen. Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Hintergrund ihres Verschwindens liegen nicht vor.

