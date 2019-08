PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sondermeldung der Polizeidirektion Hochtaunus: Verkehrsunfall mit Personenschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am Dienstagabend, um 22:22 Uhr, ereignete sich in 61350 Bad Homburg ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein vermutlich roter, älterer Pkw, Hersteller Volkswagen, Modell Polo, befuhr die Kaiser-Friedrich-Promenade, aus Richtung Dietigheimer Straße kommend, in Fahrtrichtung Schwedenpfad. Anschließend bog der Pkw mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in den Schwedenpfad Richtung Louisenstraße ab. Hierbei überfuhr der Pkw- Fahrer auch den Gehweg im Kreuzungsbereich. Im Kreuzungsbereich und Fahrtrichtung des Pkw stand ein 57-jähriger männlicher Fußgänger auf dem Gehweg. Dieser kam durch das verkehrswidrige Fahrmanöver des Pkw zu Fall. Vermutlich erschrak der Fußgänger. Einen Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger fand nicht statt. Der Fußgänger wurde durch den Sturz im Gesicht verletzt und musste später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw- Fahrer flüchtete ohne anzuhalten vom Unfallort, indem er entgegen der Fahrtrichtung die Elisabethenstraße davonfuhr. Die Polizei Bad Homburg sucht dringend Zeugen zu dem Unfall. Der flüchtige Pkw könnte im Bereich der Radfelgen rechtsseitig beschädigt sein. Vermutlich durch eine Berührung mit dem Bordstein am Unfallort. Zudem wurde am Unfallort eine männliche Person beobachtet, die sich fußläufig vom Unfallort entfernte. Es könnte sich um einen Fahrzeuginsassen gehandelt haben. Die Person wurde beschrieben als ca. 20 bis 30 Jahre alt. Sie trug schwarze Bekleidung und eine schwarze Baseballkappe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg. Telefon: 06172/120-0

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell