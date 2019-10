Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Extreme Respektlosigkeit

Lippstadt (ots)

Extreme Respektlosigkeit erfuhren Polizeibeamte bei einem Einsatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der südlichen Schützenhalle, in der Straße Im Weihewinkel, in Lippstadt. Nach dem die Beamten bei einer Körperverletzung zwischen einem 40-jährigen Anröchter und einem 25-jährigen Verwandten einschreiten musste erhielten ein 23-jähriger und 25-jähriger Verwandte aus Beckum einen Platzverweis. Sie wurden durch die Beamten aufgefordert das Festgelände zu verlassen. Nach dem der 23-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung, den Platz zu verlassen, nicht nachkam und stattdessen die Beamten fortwährend beleidigte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierzu wurde er von den Polizisten zu Boden gebracht. Anschließend sollten Handfesseln angelegt werden. Um dies zu verhindern, sprang der 25-Jährige den einschreitenden Beamten von der Seite mit einem Kniestoß an. Weiterhin versuchte er mehrfach den Polizeibeamten gegen den Kopf zu schlagen. Aufgrund des Angriffs setzten die Beamten Pfefferspray ein. Sowohl der 23 als auch der 25-Jährige konnten anschließend in Gewahrsam genommen werden. Beim 25-jährigen Mann aus Beckum wurde zudem noch eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. (reh)

