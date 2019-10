Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Effeln - Auto überschlägt sich mehrfach

Anröchte (ots)

Eine 34-jährige Erwitterin befuhr gestern, gegen 16.45 Uhr, mit ihrem Wagen die Lange Wenne, aus Richtung Altenrüthen kommend in Fahrtrichtung Effeln. Ausgangs einer Rechtskurve brach das Heck ihres Opels aus, worauf sie die Kontrolle über den Wagen verlor und in den Graben geriet. Hierbei überschlug sie sich mit ihrem Gefährt zwei Mal und blieb, vor einem Straßenbaum, seitlich auf dem Dach zum Stillstand. Die schwer verletzt Frau wurde anschließend mit dem Rettungswagen in das Warsteiner Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 9.000 Euro. (reh)

