Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Renitenter Dieb erbeutet Tageseinnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Sonnenstudio an der Markenstraße in Horst sucht die Polizei den flüchtigen Täter. Dieser stahl am Samstag, 26. Oktober, gegen 23 Uhr, aus einer Kasse die Tageseinnahmen und wurde dabei von der Geschäftsinhaberin ertappt. Sie sprach den Dieb an. Der Unbekannte schlug auf die Frau ein und verletzte sie leicht. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke sowie ein weißes T-Shirt. Die Tat wurde erst heute Vormittag bei der Polizei angezeigt. Hinweise nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Polizei Gelsenkirchen

