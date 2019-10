Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebstahl aus PKW in Bad Nauheim ++ Werkzeug in Bad Vilbel gestohlen

Friedberg (ots)

Diebstahl aus PKW

Bad Nauheim: Eine Seitenscheibe auf der Beifahrerseite schlug ein Dieb ein, um zwischen 16.50 Uhr am Dienstag und 22.20 Uhr am Mittwoch in den Innenraum eines blauen Audi Avant zu gelangen, der auf dem Parkplatz am Badehaus in der Ludwigstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Dieb eine auf dem Beifahrersitz abgestellte schwarze Adidas Sporttasche mit Sportbekleidung. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Werkzeug geklaut

Bad Vilbel: Mitarbeiter einer Handwerksfirma parkten ihren Mercedes Sprinter am Mittwochabend, gegen 23 Uhr in der Parkstraße auf dem Parkplatz eines Hotels. Am heutigen Morgen, gegen 06 Uhr, stellten sie den Diebstahl eines Fugenschneiders und einer Motor-Kettensäge fest. Das Werkzeug befand sich in einer verschlossenen Metallbox auf der offenen Ladefläche des Sprinters. Die Box wurde von den Dieben aufgebrochen und das Werkzeug im Wert von rund 2000 Euro entwendet. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell