Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Gartenhaus eingebrochen

53881 Euskirchen-Flamersheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde in ein Gartenhaus in der Christian-Schäfer-Straße eingebrochen. Der unbekannte Täter brach das Scharnier der Gartenlaube auf und verschaffte sich so Zutritt. Der Dieb entwendete unter anderem diverses Werkzeug und elektronische Geräte. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell