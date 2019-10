Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Lkw-Fahrer touchiert geparkten Mercedes und flüchtet - Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge informierte am Mittwoch gegen 12.40 Uhr die Polizei über einen unfallbeschädigten Mercedes in der Händelstraße. Die Örtlichkeit fuhr sogleich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weinheim an und stellte die Beschädigungen, die sich auf ca. 5.000 Euro belaufen, fest. Bisherigen Ermittlungen zufolge rammte ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen von der Händel- in die Heinestraße das Auto und steuerte danach ein Weinheimer Firmengelände an. Auf diesem Gelände sicherten die Beamten den Rahmen des zerstörten Außenspiegels.

Nach Angaben von Firmenverantwortlichen verließ der verursachende Lkw am Nachmittag das Areal. Das Kennzeichen liegt der Polizei vor, so dass die weiteren Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer derzeit noch andauern.

