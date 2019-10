FW-OB: Feuerwehrtaucher im Einsatz

Feuerwehr Oberhausen

Feuerwehrtaucher im Einsatz

Oberhausen

Einsatz: Donnerstag, 03. Oktober 2019, 18.01 Uhr, Weikensee Hamminkeln

In den frühen Abendstunden wurde die Taucherstaffel der Feuerwehr Oberhausen zur Bergung eines Pkw zum Weikensee nach Hamminkeln alarmiert. Zuvor hat sich der abgestellte Pkw unbeabsichtigt in Bewegung gesetzt und ist in den See gerollt. Der versunkene Pkw lag in ca. 8 m Entfernung vom Ufer in ca. 3-4 m Tiefe auf Gewässergrund. Dort wurde der Pkw durch einen Taucher mit Stahlseilen angeschlagen und konnte so mittels einer Winde aus dem See herausgezogen werden. Die schnelle Bergung des Pkw konnte durch die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hamminkeln erzielt werden.

