Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand einer Elektrounterverteilung

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen rückte am Dienstagnachmittag zu einem Brand einer Elektrounterverteilung in einem Wohnhaus in der Akazienstraße aus. Beim Eintreffen des Löschzuges 1 hatte der mit alarmierte Rettungsdienst bereits das Feuer mit einem Pulverlöscher gelöscht und so eine Brandausbreitung auf das Gebäude verhindert. Die Anwohner kamen mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde glücklicherweise bei diesem Einsatz niemand.

