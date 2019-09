Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Sirenentest in Oberhausen ein Erfolg

Oberhausen (ots)

Wie angekündigt hat auch die Stadt Oberhausen sich erstmalig am Warntag NRW mit Sirenen beteiligt. Bis zum heutigen Tag wurden 37 von insgesamt 42 Sirenen installiert und auf das Einsatzleitsystem der Feuerwehr Oberhausen aufgeschaltet. Dieser Warntag diente auch gleichzeitig als erster realer Funktionstest der neu errichteten Sirenen. Um einen genauen Überblick über die Funktionalität der Sirenen zu erhalten wurden alle bis dato ausgebauten Sirenen mit Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr, DRK Oberhausen und vom ASB Oberhausen besetzt. Ergebnis des ersten Probelaufes: Alle 37 Sirenen funktionierten. Erste Auswertungen ergaben,das bei 4 Sirenen Nachjustierungen in den jeweiligen Tonfolgen gemacht werden müssen. Auch Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern z.B. in Sozialen Netzwerken und per Mail zeigte aber auch, dass einzelne Sirenen unter Umständen optimiert werden sollten. All diese Erkenntnisse sollen bei der weiteren Bearbeitung des Sirenenwarnkonzeptes mit einfließen.

Die Stadt Oberhausen verfügt somit über einen weiteren Baustein im Rahmen des Konzeptes "Warnung der Bevölkerung"

Der heutige Warntag diente aber auch dazu, die Bevölkerung über das Thema im Allgemeinen zu informieren. Dieses wurde in diesem Jahr in Osterfeld, an einem durch die Feuerwehr errichteten Informationsstand durchgeführt.

