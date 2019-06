Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 30.06.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg - Einbrüche

Am 29.06.2019 (Uhrzeit n. b.) drangen Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "Am Hartenbauer" ein. Die Täter ließen Bargeld und diverse Elektronikartikel mitgehen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum 28.06.2019, 16:00 Uhr - 29.06.2019, 21:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Bauwagen, der an der Propst-Krüppel-Straße abgestellt war. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Wassenberg - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum 29.06.2019 wurden aus einem auf der Sophia-Jacoba-Straße abgestellten Pkw, BMW, mit HS-Kennzeichen, durch Unbekannte ein fest eingebautes Navigationssystem, ein Airbag sowie eine Sonnenbrille entwendet.

