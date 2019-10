Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin auf Überweg angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine Fußgängerin davon, als sie am Freitagabend, 18.10.2019, in Bad Säckingen von einem Auto erfasst wurde. Gegen 22:15 Uhr hatte die 19-jährige einen Fußgängerüberweg in der Waldshuter Straße überquert. Dabei wurde sie von einem VW touchiert, als sie schon beinahe wieder auf dem Gehweg war. Die Frau stürzte nach vorne auf den Asphalt. Sie erlitt leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 38-jährige VW-Fahrer hatte die Frau bei Starkregen nicht wahrgenommen.

